巨人の丸佳浩外野手（３７）が３日のオリックス戦（東京ドーム）の８回に代打で出場し、逆転満塁ホームランを放った。１―３の８回、巨人は佐々木からの３連打で満塁のチャンスを作る。一発が出れば試合をひっくり返せる場面で、代打・丸が打席に立った。丸はオリックス２番手・椋木に対しフルカウントまで粘ると、６球目の直球を完ぺきに捉えた。打球は右翼スタンドへぐんぐん伸びて、この日一周忌を迎えた長嶋茂雄さんが広