この記事をまとめると ■右折レーンには車線変更できる場合とできない場合がある ■黄色実線や交差点進入後の進路変更は交通違反となる ■道を間違えた場合は一旦右折して迂回してからもとの道に戻るのが安全だ 直進したかったのに右折レーンに入ってしまったとなる場面とは？ 初めて運転する場所や運転初心者によくあるのが道を間違えることです。とくにクルマを運転しているときに多いのが、交差点を直進しようとしたものの、