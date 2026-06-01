『HUNTER×HUNTER』第39巻は7月3日発売 2年ぶり新刊で集英社サイトで発表
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のコミックス第39巻が、7月3日に発売されることが1日、集英社の公式サイトにて発表された。
【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿
2024年9月4日発売の第38巻以来、2年ぶりの新刊となり、208ページで価格は572円と紹介されている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。なお、連載誌では第410話まで掲載されている。
【写真】『ハンター×ハンター』完成した第421話の原稿
2024年9月4日発売の第38巻以来、2年ぶりの新刊となり、208ページで価格は572円と紹介されている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。なお、連載誌では第410話まで掲載されている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優