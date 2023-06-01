◆米大リーグオリオールズ―ブルージェイズ（３１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が「４番・三塁」でスタメン出場した３１日（日本時間６月１日）の敵地・オリオールズ戦で、前代未聞とも言えるアクシデントが起きた。０―６でブルージェイズが６点ビハインドだった６回裏。ブルージェイズは無死一、二塁のピンチを迎えると、タイムを取っ