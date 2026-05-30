NHK「豊臣兄弟！」では、織田信長が安土城を拠点に移し、物語が進んでいる。豪勢な城のもと、城下町は日々賑わいを増したとされるが、なぜその繁栄は途絶えてしまったのか。“本能寺の変”だけでは説明できない理由が見えてきた。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に史実に迫る――。■安土の城下町の発展は続かなかったNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、ここしばらく物語の舞台となっている安土城。いわずと知れた信長