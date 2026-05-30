男子シングルス3回戦テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。現地29日に行われた男子シングルス3回戦では、選手とボールガールを巡って騒動に発展。当事者が釈明している。男子シングルス3回戦でラファエル・ホダル（スペイン）はアレックス・ミケルセン（米国）にフルセット勝ちを収め、4回戦に進出した。その試合中、ホダルはボールガールを押しのけたとされ、動画がSNSで