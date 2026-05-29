焼鳥屋「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンは、タイトーより「タイトーくじ鳥貴族」（1回税込770円）を、全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗にて30日から順次販売する。【写真】たれの付き方もリアル…取り外しもできる「超特大！もも貴族焼クッション」鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズが