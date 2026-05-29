私はナホ。パートとして働いています。夫のタカノリとは結婚して7年。息子のヨウもすくすくと育ち、今ではもう5歳です。忙しいながらも、幸せいっぱいの毎日を過ごせていると思っています。同県内には義実家もあり、義両親が息子をとても可愛がってくれるので、よく遊びに行っています。しかし……義実家に行ったときに義姉・ヒカルさんがいると少しモヤモヤします。というのも私、なんだかヒカルさんに嫌われている気がするんです