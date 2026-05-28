5月27日に放送された、かまいたちが司会を務めるトークバラエティ番組「これ余談なんですけど･･･」に、漫才界のレジェンドであるザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が出演。番組内では、彼らが50歳で再結成した際の秘話が明かされた。【映像】ザ・ぼんちの再結成秘話まさとは、当時組んでいた亀山房代の結婚・妊娠・出産を機にコンビを解消。ちょうど50歳の時に吉本興業から「どうや」と提案があり、「戻って、この機会に