フラッグシップ・ポータブルアンプ「M18i Max」 Questyleは、フラッグシップ・ポータブルDACアンプ「M18i Max」を6月12日に発売する。予約受付は6月5日開始。価格はオープンで、市場想定価格は55,000円前後。 Qualcomm Snapdragon Sound技術を搭載した次世代ポータブルDACと位置付けられており、インテリジェント電力管理システムと高精細OLEDディスプレイを備え、高品質な音楽再生に加え、通話機