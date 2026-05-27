5月27日（水）に放送された『徹子の部屋』に、野呂佳代が出演。AKB48時代に味わった、波乱のデビューにまつわるエピソードを語った。【映像】野呂佳代、AKB48デビュー初日にファンから痛烈な一言「標準系じゃないんだって…ショックでした」テレビで見ない日はないほど活躍し、近年は俳優としても大人気の野呂。幼少期から俳優になる夢を持ち、ラストチャンスだと思い、22歳の頃にオーディションを受け、AKB48に合格してアイドルに