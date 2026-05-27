NECパーソナルコンピュータは5月26日、994gの重さながら20時間以上のバッテリー駆動時間を実現したモバイルノートPC「LAVIE NEXTREME」新モデル（型番：X1375/KAB）を発表した。5月28日に発売する。価格はオープンで、量販店のオンラインストア価格は285,780円前後の見込み。LAVIE NEXTREME994gの軽量設計と、出張や外出先での長時間作業に耐えるバッテリー駆動が特徴の13.3型モバイルPC。74Whの大容量バッテリーを搭載し、動画再