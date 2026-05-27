◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-日本ハム(27日、甲子園球場)日本ハムの加藤貴之投手が同点のタイムリーを放ちました。日本ハム先発の加藤投手は2回に坂本誠志郎選手にタイムリーを浴び1点を失います。攻撃陣は阪神・大竹耕太郎投手に4回終わりで1安打に抑えられていましたが5回、先頭の万波中正選手が2ベースヒットでチャンスを作ります。その後2アウト1塁2塁となり加藤投手に打席がまわると1ボール1ストライクからの3球目、真ん中