「GREENROOM FESTIVAL26」が2026年5月23日（土）、24日（日）の2日間に渡り、神奈川県・横浜赤レンガ倉庫で開催された。「GREENROOM FESTIVAL26」は、”Save The Ocean”を標榜した音楽とアートのカルチャーフェスティバル。このレポートでは、国内外のアーティストが集ったライブなど、2日間の模様をピックアップしてお届けする。5月23日（土）©GREENROOM FESTIVALʼ26気持ちの良い気候となった初日の11時頃に赤レンガ倉