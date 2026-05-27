西武ライオンズの黄金時代を支えた右腕・渡辺久信さんが、スポルティーバのYoutubeチャンネルに出演。清原和博さんとの知られざるエピソードや、監督・GM時代の舞台裏を赤裸々に語った。 【黄金時代、一番すごかったのは守備】AKD砲（秋山幸二のＡ、清原和博のＫ、デストラーデのＤ）に、鉄壁の投手陣――。西武ライオンズの黄金時代といえば、打撃と投手力が語られることが多い。しかし、渡辺さんは「一番すごかったのは