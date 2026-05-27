スターフライヤーとアンカー・ジャパンは、機内でAnkerのUSBケーブルの貸し出しサービスを6月1日から開始する。2026年4月の航空法改正により、機内でのモバイルバッテリーの使用ルールが厳格化されたことを受けた取り組みで、充電ケーブルを貸し出すことで利用者がスマートフォンやタブレット端末の充電切れを気にせず、機内での時間を楽しめる環境を整備する。貸し出すケーブルは「Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C ＆ USB-C ケ