芳根京子と渡辺翔太がダブル主演を務める、Bunkamura Production 2026／DISCOVER WORLD THEATRE vol.16「ウェンディ＆ピーターパン」が、6月12日から上演される。本作は、世界的名作「ピーターパン」をウェンディの視点から大胆に翻案した作品で、日本では2021年に初演。今回5年ぶりの再演となる。舞台初共演となる芳根と渡辺に公演への思いを聞いた。−最初に脚本を読んだときの感想を教えてください。芳根生きることの尊さや