5月21日、都内の会場で駐日キューバ大使の講演会が開かれた。決して広くない会場は100人以上の参加者で埋め尽くされた。野球を通じても日本との縁があるキューバ。人々の関心は今のキューバの人々の窮状。そして気になるのは「次はキューバなのか」だ。30年前の事件でカストロ元議長を起訴、狙いは体制転換かアメリカのトランプ政権は5月20日、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長を殺人などの罪で起訴した。アメリカ南部