「この人、自信はすごいけど本当に頭がいいのかな…?」と感じた経験はありませんか?職場や日常生活では、自信満々に意見を語る一方で、どこか話が噛み合わなかったり、人の意見を聞かなかったりする人に出会うことがあります。一見すると論理的で優秀そうに見えても、実際には“頭がいい”というより、“頭がいいと思い込んでいる状態”であるケースも少なくありません。本記事では、「頭がいいと勘違いしている人」に見られる特徴