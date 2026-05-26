NPB(日本野球機構)が26日の公示を発表。ソフトバンクは廣荑隆太選手を一軍登録し、川瀬晃選手の登録を抹消しました。開幕1軍を勝ち取った3年目内野手の廣荑選手でしたが、出場機会は守備固めで起用された1試合のみで4月3日に登録抹消。ファームで調整を行い、23日の試合では4打数3安打の猛打賞を記録。28試合で打率を3割としています。川瀬選手はここまで18試合に出場。13日の西武戦ではスタメン起用されましたが3打数