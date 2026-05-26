TWICEが、限界のない成長の歴史を塗り替え続け、意味深いトロフィーを手にした。TWICEは5月26日（日本時間）、米ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された音楽授賞式『2026 American Music Awards（AMA）』で、「ベスト女性K-POPアーティスト（Best Female K-Pop Artist）」を受賞した。【写真】ほぼ紐だけ…モモ、“大胆バックレス”衣装米3大音楽授賞式の一つに数えられる』American Music Awards』において、TW