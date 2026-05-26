「巨人−ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部監督の逮捕、電撃辞任という激震が走った巨人の早出練習が、交流戦初戦を前に午後１時２０分ごろからスタートした。ケージでは早出の打撃練習がスタート。野手より一足先に、大勢がバットを手にフリー打撃。打球を豪快にスタンドに放り込んでいた。坂本や小林らベテランも外野で体を動かし始めた。重苦しい雰囲気を断ち切るように、選手たちは時折、笑顔を見せるなど、目