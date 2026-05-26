Appleはアメリカのプロサッカーリーグである「メジャーリーグサッカー(MLS)」の全試合をApple TVでライブ配信する契約を結んでいます。この契約の一環として、Appleは2026年5月23日に「iPhone 17 Proだけで撮影されたLAギャラクシー対ヒューストン・ダイナモFCの試合」を生中継しました。Apple TV、iPhone 17 Proで撮影された初のメジャーリーグのプロフェッショナルスポーツイベントを生中継 - Apple (日本)https://www.apple.com