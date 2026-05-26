この記事をまとめると ■ホンダは生成AIを使い歩行者保護を考慮した車体造形開発を効率化 ■AI活用で新車デザイン工程を約4割短縮する可能性が見えてきた ■AI時代でも新しい価値や心地よさを生む役割は人間に残される AIはデザイナーを奪うのか ホンダは、生成AIを新車のデザインに活用しているという。デザイナーという仕事が将来なくなっていくのだろうか？今回ホンダが実現したのは、AIとの対話を通じ、デザイナーの創造し