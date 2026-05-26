プロ野球・巨人の坂本勇人選手がプロ通算300号ホームランを振り返りました。13日に福井で行われた広島戦、1点を追う延長12回裏1アウト1、2塁で打席に立った坂本選手。レフトへ劇的な逆転サヨナラ3ランを放ち、チームを勝利に導きました。プロ通算300号となるメモリアルアーチ。坂本選手は「節目のホームランだったんですけど、それより福井の見に来てくれていたファンの方たちの声援で打たせてもらえた。期待に応えられて良かった