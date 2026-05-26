NTTドコモは26日、「dポイントマーケット」の提供を7月28日で終了すると発表した。現在の事業環境を鑑みた結果としている。 「dポイントマーケット」は、サイトを経由して各ショップで商品を購入すると、dポイントが最大1.5％獲得できるもの。ECサイトのほか、じゃらんなどの予約サイトや各種サービスなども掲載されており、2024年10月のサービス開始から、約600サイト、1800万点以上の商品を対象