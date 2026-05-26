Stray Kidsが、韓国と日本でリリースしたアルバムの累計出荷数が4000万枚を突破するという大記録を樹立した。Stray Kidsは2026年4月時点で、韓国と日本で発売した計28枚のアルバムの累計出荷数が4026万7158枚に達し、「グローバルトップアーティスト」としての地位を改めて証明した。【写真】I.N、恵比寿に出没！私服オフSHOTが話題詳細をみると、2018年1月に発表したプレデビューアルバム『Mixtape』から2025年11月にリリースされ