千代田化工建設がカイ気配のまま上昇している。２６日付の日本経済新聞朝刊が「千代田化工建設は中東の液化天然ガス（ＬＮＧ）プラントの新設工事を本格的に再開する」と報じた。カタールのラスラファン工業団地で手掛けるＬＮＧ事業「ノース・フィールド・イースト（ＮＦＥ）」の新設工事で、現在千代建が抱える工事では最大規模の案件という。採算性の悪化に歯止めが掛かるとの見方から、買い戻しが入