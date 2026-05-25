プロ野球巨人の国松徹球団社長は25日、監督の阿部慎之助容疑者が逮捕されたことを受け「進退を含め処分を検討する」とのコメントを発表した。26日以降の試合は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。