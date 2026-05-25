ライズ級の「ちいさいSUV」とは？「パンダ」は、イタリアのブランド「フィアット」が販売する人気のコンパクトカーです。1980年に初代が登場し、現在は3代目モデルを展開しており、同ブランドを代表するモデルのひとつです。そして、次世代モデルへの進化を機にニューモデルが追加されました。それが「グランデパンダ」です。【画像】超カッコいい！ これが新型「ちいさいSUV」です！（30枚以上）日本市場への導入も予定されて