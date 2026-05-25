スペインサッカー連盟は２５日、サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む２６人のメンバーを発表した。優勝候補に挙げられる強豪は、故障を抱えているラミン・ヤマル（バルセロナ）、ニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）のアタッカーコンビを選出した。ヤマルは４月２２日のホームのセルタ戦で左太もも裏を痛めて途中交代。６月１５日のカーボベルデ戦には出場できない見込みだと現地メディアが伝えている。またニコ・ウィ