スペインサッカー連盟は２５日、サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む２６人のメンバーを発表した。優勝候補に挙げられる強豪は、故障を抱えているラミン・ヤマル（バルセロナ）、ニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）のアタッカーコンビを選出した。

ヤマルは４月２２日のホームのセルタ戦で左太もも裏を痛めて途中交代。６月１５日のカーボベルデ戦には出場できない見込みだと現地メディアが伝えている。またニコ・ウィリアムスは今季、そけい部の故障に悩まされ、今月には左ハムストリングスの肉離れで離脱していた。

故障組が名を連ねた一方で、常連組だったＣＢのハウセン（Ｒマドリード）、ル・ノルマン（Ａマドリード）は落選。Ｒマドリード勢からの選出は０だった。メンバーは以下の通り。

ＧＫ

ウナイ・シモン（ビルバオ）

ダビド・ラヤ（アーセナル）

ジョアン・ガルシア（バルセロナ）

ＤＦ

マルク・ククレジャ（チェルシー）

アレックス・グリマルド（レバークーゼン）

パウ・クバルシ（バルセロナ）

アイメリク・ラポルテ（ビルバオ）

マルク・プビル（Ａマドリード）

エリック・ガルシア（バルセロナ）

マルコス・ジョレンテ（Ａマドリード）

ペドロ・ポロ（トットナム）

ＭＦ

ペドリ（バルセロナ）

ファビアン・ルイス（パリＳＧ）

マルティン・スビメンディ（アーセナル）

ガビ（バルセロナ）

ロドリ（マンチェスターＣ）

アレックス・バエナ（Ａマドリード）

ミケル・メリーノ（アーセナル）

ＦＷ

ミケル・オヤルサバル（Ｒソシエダード）

ダニ・オルモ（バルセロナ）

ニコ・ウィリアムズ（ビルバオ）

ジェレミ・ピノ（クリスタルパレス）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ボルハ・イグレシアス（セルタ）

ビクトル・ムニョス（オサスナ）

ラミン・ヤマル（バルセロナ）