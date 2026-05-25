ソフトバンクは、ワイモバイルで「パスキー認証」を導入した。スマートフォン向けWebブラウザ版「My Y!mobile」のログインで利用できる。 パスキーは、パスワードを使わずにスマートフォンの生体認証やPINコードなどを利用する認証方法。ユーザーのメリットとして、パスワードレスのためログインが簡単になるほか、ハッキング対策にも有効。 パスキー