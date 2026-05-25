大人気映画シリーズ『スター・ウォーズ』の最新作が、5月22日より日米同時公開された。ネット上では作品について好評が相次いでいる一方、関連グッズをめぐり「本当にあり得ない…」など、不満が噴出する事態が起きている。【写真】「あり得ない」強気価格が話題となった『スター・ウォーズ』グッズまたもや“ポップコーンボックス”が物議2019年公開の『スカイウォーカーの夜明け』以来、スター・ウォーズの実写映画として約7