北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。この日は１３人が参加した。ＤＦ菅原由勢（ゆきなり、ブレーメン）は、大会直前から中村俊輔コーチが加わったレジェンド・コーチ陣に目を丸くした。既存の名波浩コーチ、長谷部誠コーチら元日本代表勢に加え、今回から俊輔コーチがスタッフ陣に加わり「昨日ホテルで食事の時、スタッフのテーブル見たら全員レジェンド。飯食うのも、緊張するもん。いや