韓国スポーツメディア「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は2026年5月25日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について「真の危機が到来した」と報じた。「いつの間にかシーズン打率は.255まで落ち込んだ」ドジャースは25日、敵地アメリカンファミリー・フィールドでミルウォーキー・ブリュワーズと対戦し、キムは「8番・セカンド」でスタメン出場した。2回の第1打席は、無死1、2塁の先制のチ