韓国スポーツメディア「SPOTV NEWS」（ウェブ版）は2026年5月25日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について「真の危機が到来した」と報じた。

「いつの間にかシーズン打率は.255まで落ち込んだ」

ドジャースは25日、敵地アメリカンファミリー・フィールドでミルウォーキー・ブリュワーズと対戦し、キムは「8番・セカンド」でスタメン出場した。

2回の第1打席は、無死1、2塁の先制のチャンスに空振り三振。1点ビハインドの4回には、1死1、2塁の場面で、再び空振り三振に倒れた。

5回の第3打席も空振り三振で、8回の第4打席はライトフライに打ち取られた。

この日は4打数無安打3三振で、打率を.255まで下げ、出塁率と長打率を合わせたOPSは.647に下がった。

ナ・リーグ中地区首位のブリュワーズに快勝し、このカードを2勝1敗で勝ち越したが、キムは打撃不振にあえいでいる。

厳しい状況が続く中、「SPOTV NEWS」は「三振→三振→三振→飛球 キム・ヘソンのマイナー降格説が現実化か？2週間で打率2割台半ばまで急落、真の危機が到来」とのタイトルで記事化した。

記事では「キケ・ヘルナンデスの復帰が目前に迫る中、マイナー降格説が浮上しているキム・ヘソンが、2試合連続で無安打に終わり苦戦した。いつの間にか、シーズン打率は.255まで落ち込んだ。ムーキー・ベッツが復帰する過程で、アレックス・フリーランドをマイナーリーグに追いやることで、第1段階の生き残りに成功したが、安心できる状況ではない。キム・ヘソンの打撃は目に見えて落ちている」と指摘した。

キケは26日のロッキーズ戦で復帰の見込み

キムは昨季同様に大リーグ生き残りをかけて厳しい戦いを強いられている。負傷者リスト入りしていたキケ・ヘルナンデス選手（34）が、26日のコロラド・ロッキーズ戦から復帰する見通しで、これに伴いキムがマイナーに降格する可能性が出てきた。

今季はマイナーで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ選手（33）が負傷者リスト入りしたため、4月6日に大リーグに昇格した。ベッツは5月12日に戦線復帰したことで、キムのマイナー降格の可能性があったが、アレックス・フリーランド内野手（24）がマイナーに降格した。

このような状況の中、「SPOTV NEWS」は「キム・ヘソンがフリーランドを押し退けて生き残ることができた原動力は、昨年とは明らかに変わった姿にあった。まさに三振率が目に見えて減少していたからだ。しかし、この日キム・ヘソンは打席で非常に無気力だった」と厳しい論調で報じた。