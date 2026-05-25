メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の影響で供給が不安定になっているとして、名古屋市は指定以外のごみ袋も使える臨時の措置を25日から始めました。 名古屋市の指定以外のごみ袋の収集は、無色透明か半透明の袋のもので、袋に「可燃ごみ」などと記載する必要があります。指定以外のごみ袋の収集のついては先週金曜日に発表されたばかりで、25日の収集はほとんどのごみが指定の袋に入れて出されていました。 中に