イ・ヨンジが現在の身体スペックを赤裸々に告白した。飾らない等身大のスタイルに注目が集まっている。【写真】イ・ヨンジのガーターベルト5月25日、イ・ヨンジはファンとのQ&Aを実施。その際、あるファンから「オンニ（お姉さん）のスペックを教えて」という質問が寄せられると、彼女は「高卒。これなんで聞くの？」と回答。韓国で「スペック」という言葉が一般的に学歴や資格を指すことから、彼女らしいウィットに富んだ回答