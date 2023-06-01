任天堂は25日、Nintendo Switch 2 本体およびNintendo Switch本体のメーカー希望小売価格を変更した。いずれも値上げとなり、Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円に変更。マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2 多言語対応」の価格は変更しない。【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Swi