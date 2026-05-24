明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が24日に行われ、清水エスパルスとガンバ大阪が対戦した。WESTで7位の清水エスパルスは、毎年恒例の『国立競技場』開催で、6位のガンバ大阪を迎えた。主導権を握った清水だったが19分、相手MFの深いタックルを受けたMF宇野禅斗がプレー続行不可に。中盤の要を欠くことになってしまった。対するG大阪も、28分に太もも裏を痛めたMF食野亮太郎が負傷交代を余儀なくされた。球