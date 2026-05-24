「老後2000万円問題」は、2019年に金融庁の市場ワーキング・グループが公表した報告書に基づく表現です。高齢夫婦無職世帯の毎月の赤字額を30年間積み上げた金額が、およそ2000万円であったことから、「老後は2000万円が必要だ」と捉えられるようになりました。 そんな中、地方公務員が退職金のみで「2000万円」水準を超えると聞くと、自身の雇用条件と比較してしまう人もいるでしょう。本記事では、老後資金の