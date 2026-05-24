◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）日本相撲協会は千秋楽の２４日、両国国技館で三賞選考委員会を開いた。技能賞は動きの中で多彩な技が光った若隆景（荒汐）が満票（２４票）で７回目の受賞となった。敢闘賞は千秋楽で対戦が組まれた義ノ富士（伊勢ケ浜）と琴栄峰（佐渡ヶ嶽）の勝った方、伯乃富士（伊勢ケ浜）、宇良（木瀬）、藤凌駕（藤島）の勝った場合の受賞となる。殊勲賞は該当者なし。