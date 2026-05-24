永野芽郁のマネージャーが22日にInstagramを更新。ショートカットになった永野芽郁の近影を公開するとファンから反響が寄せられた。【写真】永野芽郁、ショートカットで笑顔（3枚）マネージャーが投稿したのは、6月にフォトブック『MAGNOLIE』（SDP）をリリースする永野のソロショット。写真には、ショートカット＆白Tシャツ姿の永野が笑顔でカメラにポーズを決める様子が収められている。永野の近影にファンからは「めいち