モデルの斎藤恭代（30）が23日までにインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。齋藤は「私服」とつづり、美脚際立つデニムのホットパンツ姿の私服ショットを披露した。この投稿に「脚、細い」「脚長くて綺麗」「足が長くてカッコいい」「かわいい」「足細いっ、私服カッコいいなぁ」などのコメントが寄せられている。斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガ