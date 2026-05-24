車両カラーと合わせた「バイオレット」の衣装で華やかに登場ホンダは、新たな小型電気自動車「スーパーワン」を2026年5月22日に発売すると発表しました。発売前日の21日に発表会が行われ、ゲストとしてタレントの若槻千夏さんが招かれ、トークを繰り広げました。【画像】若槻千夏が登場！ ホンダ新型「スーパーワン」発表イベントを画像で見る（30枚以上）新型スーパーワンは、軽量な車体と出力を高める「BOOSTモード」の採