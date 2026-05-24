ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、有名外資系企業の社員食堂で働いてみた。これまでの経験から社員食堂には良いイメージがないのだが、この職場は果たしてどうなのか……。（ライターみやーんZZ）パワハラを受けた苦い思い出もある社員食堂今回は大丈夫……？氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する