スターアニスの桜花賞は昨年と馬体重はほぼ同じでもたくましさが増した。適度な前進気勢があって、活気がある。関東圏の輸送は初めてだが、昨夏小倉の長距離遠征は経験済みで動じることはないはず。ドリームコアの前走は栗東滞在。落ち着きがあり、それ以前と変わった点はなかった。得意の東京なら結果を出せそう。ラフターラインズは適度な気合乗り。身のこなしの柔らかさと踏み込みの力強さが目を引く。ジュウリョクピエロの