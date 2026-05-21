＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】突如、向正面を横切るタレントの姿2横綱2大関が休場となり、優勝争いが熾烈を極める大相撲五月場所。十二日目も館内が大いに盛り上がったが、中入りが迫った十両後半の取組終わりに、突如、向正面を横切る人気タレントの姿をカメラが捉えた。まさかの出来事に「目立ちすぎます」「いきなりログイン」などネットが騒然となった。注目のシーンは十両八枚目・湘南乃