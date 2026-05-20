明日5月21日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「料理ハンデマッチ」、「上川隆也＆賀来賢人ゴチになります」の2本立て。凡人シェフ軍団は、岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）、エース（バッテリィズ）。最近加入したエースは、独特のセンスで凡人軍団の助っ人となっているが、今回も活躍なるか？対決する鉄人シェフは、中華界の実力派で農林